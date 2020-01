«Die Schmerzen sind schwer auszuhalten»

Die Frage ist zentral. Sie entscheidet darüber, wie seine nächsten Wochen und Monate, ja wie sein Leben künftig aussehen wird. Sie lautet: Will ich mir das alles noch einmal antun? Iouri Podladtchikov sagt: «Ich weiss noch nicht, ob ich Lust darauf habe. Irgendwann will man mehr geniessen und weniger leiden.»

31-jährig ist der Zürcher Snowboarder inzwischen, er ist Olympiasieger und Weltmeister in der Halfpipe, eine grosse Figur seines Sports, doch zuletzt war er vor allem ein Gezeichneter seines Sports. Knöchelbruch, Kreuzbandriss, Nasenbeinbruch, Schädel-Hirn-Trauma, Magengeschwür, Riss der Achillessehne: Podladtchikov musste seit seinem Olympiagold 2014 in Sotschi einiges ertragen.

«Schmerzen sind schwer auszuhalten»

Die letzte Verletzung, erlitten im Februar 2019 an der WM in Park City im US-Bundesstaat Utah, hat ihm mehr zugesetzt als alles zuvor. Und Podladtchikov musste erkennen, dass es selbst in seinem Umfeld Zweifel an einer erneuten Auferstehung gab. «Als ich die Achillessehne gerissen hatte, schaute ich den Leuten in die Augen und sah, dass sie mich aufgeben. Auch Leute, die mir richtig nahestehen», sagt er gegenüber SRF.

Der Heilungsprozess war langwierig, elf Monate nach seiner Operation hat Podladtchikov Mühe, herauszufinden, wie viel Training sein Körper erträgt. «Das schwierigste Thema für mich ist, mich zurückzuhalten. An perfekten Tagen nutzt du es normalerweise voll aus und gehst an deine Grenzen. Das kann ich mir momentan aber nicht leisten.» Er will nichts riskieren, denn: «Die Schmerzen sind, wenn sie kommen, schwer auszuhalten. Wenn es richtig wehtut, kann ich praktisch nicht mehr laufen.»

Hart und eintönig

Snowboard fährt er inzwischen wieder ganz gut. Er will nächste Woche am Heimweltcup in Laax, wo am Donnerstag die Halbfinals stattfinden, sein Comeback geben und glaubt, dass er den Final erreichen wird, «das sollte eigentlich kein Problem sein». An Selbstvertrauen fehlt es Podladtchikov nicht, er traut sich auch die erneute Rückkehr an die Weltspitze zu. Mit dem Selbstverständnis des Ausnahmekönners sagt er: «Wenn ich etwas will, ist alles möglich. Aber es braucht einiges, dass ich es will.»

Sein Ehrgeiz erlaubt ihm keine halben Sachen, ihm, der immer gewinnen will. Und Podladtchikov, der im Herbst ein Studium am International Center of Photography in New York begonnen hat, weiss: «Ich müsste nur schon viel investieren, um wieder bei 80 Prozent zu sein.» Er weiss auch, wie «hart und eintönig» das Leben an der Weltspitze ist und er sich «voll und ganz in den Tunnel begeben müsste».

Hat er tatsächlich Lust darauf? Oder will er doch lieber mehr geniessen? Früher oder später wird Podladtchikov diese Frage für sich beantworten müssen.

