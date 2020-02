«Früher hatte ich das Gefühl, dass alles ein Kampf ist», sagte Lara Gut-Behrami in einem Interview mit Tamedia. Sie hatte keine zwei Minuten Ruhe. Sie beschäftigte sich praktisch ausschliesslich mit Skifahren, es sei alles gewesen, worüber sie geredet habe. Und das brachte ihr auch den Erfolg. So errreichte sie 2016 mit dem Sieg des Gesamtweltcups ihr grosses Ziel. «Ich gewann alles und war gleichzeitig am Ende», sagte Gut-Behrami. Trotzdem wollte sie immer mehr und ging grössere Risiken ein, was 2017 in St. Moritz in einer Verletzung endete. Dadurch lernte sie, dass es zu viel wurde.

Doch jetzt ist sie entspannter und könne es auch voll geniessen, wenn sie zu Hause sei. Nach dem Training im Kraftraum liege sie drei Stunden auf dem Sofa und sehe fern. «Das ist ein Leben, wie ich es vorher nicht kannte», sagte sie.

«Wie sollte ich so etwas ernst nehmen?»

Gut-Behrami versteht zwar, dass Kritik zum Sport gehört. Doch oft geht sie ihr zu weit. Beispielsweise, als sie plötzlich nur noch fünfzehntbeste Skifahrerin war und es hiess, sie soll aufhören, sei unprofessionell. «Wie sollte ich so etwas ernst nehmen?», fragte sie sich. Die Kritik, sie nehme ihren Beruf nicht ernst, sei daneben. Für die Kritiker sehe alles leicht aus, doch sie habe «hart dafür gearbeitet», meinte die 24-fache Weltcupsiegerin.

Am meisten Mühe macht ihr aber nicht die Kritik an ihrer Leistung auf dem Schnee, sondern jene an ihr als Person und an ihrer Familie, vor allem an ihrem Vater, über den in den letzten Jahren viel geschrieben wurde. Sie forderte, dass man über den Skisport spricht, denn «ich bin eine öffentliche Person wegen des Skifahrens».

«Männer werden eher respektiert»

Auch über Sexismus im Skisport spricht Gut-Behrami. Im Skizirkus sind fast ausschliesslich Männer als Trainer tätig. «Als Frau zu sagen: So ist es! Das war nicht leicht», sagte sie. «Männer werden eher respektiert.» Zudem müsse sie sich andauernd rechtfertigen «gerade als Frau». Jede Athletin müsse immer genau beweisen können, dass sie recht habe. Gut-Behrami befürchtet, dass viele denken: «Das ist doch nur ein Mädchen, zickig, es hat seine Tage.» Darauf könne man nicht aufbauen.

Ein weiteres Problem sieht sie darin, dass das Wort Mädchen verwendet wird, wenn über sie und ihre Kolleginnen gesprochen wird, obwohl es alle erwachsene Frauen sind. «Ich glaube, bei den Männern käme es auch nicht gut an, würde sie jemand Buben nennen», meinte sie dazu.

Trotz allen negativen Seiten ihres Erfolgs ist Gut-Behrami glücklich in ihrem Leben. «Ich würde nichts ändern wollen.»



