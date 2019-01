Immerhin ein zweiter Rang – den hat Lara Gut-Behrami in der aktuellen Saison im Super-G von St. Moritz anfangs Dezember 2018 herausgefahren. Das war das Höchste der Gefühle. Hinzu kamen noch zwei achte Ränge. Sonst fuhr die 27-Jährige ihren Konkurrentinnen bisher weit hinterher.

«Würde ich nur an die Resultate denken, hätte ich die Schnauze voll vom Ganzen», sagt die Tessinerin auf Blick.ch. Aber Gut-Behrami ist eine Kämpferin, sie gibt nicht so schnell auf: «Ich habe nicht vergessen, wie man Ski fährt. Ich muss es einfach tun und nicht zu viel nachdenken. Dann kommt der Rest von alleine.»

Hilfe von ihrem Mann

Wenn die Resultate nicht stimmen, hinterfragt man sich automatisch. Rückschläge zu verarbeiten ist schwierig, auch für die Gesamtweltcupsiegerin von 2016. «Manchmal kann ich den Schalter einfach umlegen und blicke nach vorne. In anderen Momenten klappt das gar nicht.»

Gut-Behrami muss diese schwierigen Zeiten nicht alleine durchstehen. «Es hilft mir, dass ich Leute wie meinen Mann und meine Familie habe. Sie wissen genau, wie ich mich fühle. Das macht einen Riesen-Unterschied. Ich spüre, dass ich nicht alleine bin.»

Am Samstag hat die Tessinerin in Garmisch-Partenkirchen in der Abfahrt (ab 10.00 Uhr live im Ticker) die nächste Chance auf eine Steigerung.

