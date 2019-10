«Ich habe wieder einen glücklichen Mann»

Es gab Zeiten, da musste Lara Gut-Behrami nur über Sportliches Auskunft geben. Sie sind längst vorbei. Erst recht, seit sie mit Valon Behrami verheiratet ist. Dem Fussballer, der am Donnerstag Schlagzeilen machte, weil er seinen Vertrag mit dem FC Sion aufgelöst hatte. Nach drei Monaten.

Tags darauf gibt seine Frau in Dübendorf Auskunft über ihre Pläne für die neue Saison, die Ende Oktober mit dem Riesenslalom in Sölden beginnt. Gut-Behrami erklärt, warum sie einen neuen Konditionstrainer hat («mein Körper hat einen neuen Input gebraucht»), warum sie im Sommer viel Zeit ins Riesenslalomtraining investiert hat (siehe Video). Und gibt private Einblicke.

Früh aufstehen für drei Minuten auf der Piste

«Seit ein paar Tagen habe ich wieder einen glücklichen Mann. Und das ist mir das Wichtigste», sagt die 28-Jährige. Das Walliser Missverständnis trübte die Stimmung zu Hause, der Blick in die nahe Zukunft verspricht nun aber Erfreuliches. Die Skirennfahrerin und der Fussballer werden von Martigny nach Udine ziehen, wo Behrami zuvor gespielt hat.

Sie liebe es, zu Hause zu sein, sagt Gut-Behrami und stellt sich deshalb gelegentlich die Frage, ob sie das Leben als Sportlerin noch genug befriedigt. «Manchmal rede ich mit meinem Vater darüber, wie viele unzählige Stunden unseres Lebens wir auf einem Sessellift verbracht haben oder damit, um sechs Uhr morgens zu warten, bis die erste Bahn fährt», sagt sie und erzählt von vergangener Woche, als sie in Zermatt trainierte.

«Ich stand um Viertel vor sechs auf und machte sechs Fahrten, sprich: Ich war drei Minuten am Skifahren. Das wars. Für den ganzen Tag.» Da können durchaus einmal Zweifel aufkommen. «Ich frage mich ab und zu schon, ob sich das lohnt, und denke: Das ist doch sinnlos.» Diese Gedanken verwirft sie dann aber wieder, denn: «Ich investiere so viel in den Sport, weil ich ihn liebe. Nicht weil der Kopf sagt, dass es das Richtige ist.»



