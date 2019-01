«Meillard wird ­Disziplinen-Weltcup gewinnen»

71 von 409 Weltcup-Riesen­slaloms wurden von Schweizern gewonnen, in den vergangenen acht Saisons aber hat es keinen Sieg mehr gegeben. In Adelboden reüssierte mit Marc Berthod vor elf Jahren letztmals ein Einheimischer. Seither ging vieles schief, zuweilen klassierten sich selbst die besten Swiss-Ski-Vertreter unter «ferner fuhren».

Ber­thod seinerseits hat die Karriere beendet, mittlerweile steht er beim Schweizer Fernsehen als Experte im Einsatz. Er glaubt, dass schon morgen in Adel­boden mit Loïc Meillard ein Schweizer positive Schlagzeilen liefern wird. Der Bündner charakterisiert seinen potenziellen Nachfolger, der schon zweimal in dieser Saison aufs Podest gefahren ist:

«Der Walliser ist erst 22, aber bereits abgeklärt wie ein Routinier. Loïc scheint für alles im Leben einen klaren Plan zu haben, nicht nur auf der Piste und im Training, auch im Privaten und während Interviews, in denen er oft eine bestimmte Botschaft platziert. Was er sich vorgenommen hat, zieht er durch. Seine ­Karriere verläuft nach dem Motto Schritt für Schritt. Kontinuierlich, aber nicht explosions­artig hat er sich nach oben gearbeitet. Ich glaube, irgendwann wird er einen Disziplinen-Weltcup gewinnen. Bis vor wenigen Wochen ­schien es, als würde Meillard mit leicht angezogener Handbremse fahren. Nun hat er sich in den Startlisten nach vorne gearbeitet, künftig wird er angriffiger zu Werke gehen. Loïc ist sehr selbstbewusst, Zweifel kennt er nicht. Er braucht keine Rituale, ist nicht abhängig von fixen Abläufen, wie das viele andere Fahrer sind. Er lässt sich nicht dreinreden, sagt den Trainern auch mal seine Meinung, wenn ihm etwas nicht passt. Als ­Romand in einem Team mit vielen Deutschschweizern hat er im Eiltempo Deutsch gelernt. Nun zieht er als Leader die anderen mit.»

