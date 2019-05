«Schäme mich nicht für Narben und Cellulite»

«Das beste dritte Rad am Wagen», schreibt Karin Kildow, Schwester der ehemaligen Skirennfahrerin Lindsey Vonn, auf Instagram und teilt ein Foto. Darauf zu sehen: Die beiden Schwestern gemeinsam mit Eishockey-Crack P. K. Subban. Der Nashville-Verteidiger und Teamkollege von Roman Josi ist mit Vonn liiert.

Gemeinsam schlendern die drei am Strand von Miami entlang und geniessen die Sonne. «Gang gang», kommentiert Subban. Vonn nimmt sich etwas mehr Zeit und analysiert das Foto auf Twitter eingehend. «Fünf Wochen ist meine Operation am Knie her. Seitdem habe ich nicht viel trainieren können. Am letzten Wochenende war ich am Strand von Miami. Keine Muskeln, neue Narben und Cellulite zur Schau gestellt», schreibt sie.

still proud of my body and I’m not ashamed to walk around in a bikini! That being said, I’m excited to start to get back into shape soon and even more excited to show you what “in shape Lindsey” looks like in the new SI swimsuit that comes out next week. #notashamed