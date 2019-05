Über Stock und Stein – in den Caumasee hinein

Ein Höllenritt über Stock und Stein – das kommt Ihnen bekannt vor? Richtig, Ski-Freestyler Andri Ragettli hat vor einem Jahr einen Stunt gezeigt, der es in sich hatte. Dieser begann auf dem Berg und endete im eigenen Zuhause. Bei der rasanten Fahrt wurde das Material bis aufs Äusserste strapaziert.

In seinem neusten Stuntvideo legt der 20-jährige Bündner nach. Zusammen mit seinem Bruder Gian fährt er im Laaxer Skigebiet bei winterlichen Verhältnissen los und kommt bei frühlingshaften Temperaturen am Caumasee an.

Mehr wird nicht verraten, sehen Sie selbst. Hier das ganze Video:



Wintersport

(hua)