Coronavirus bedroht den Ski-Weltcup in China

Das Coronavirus hat immer mehr Auswirkungen auf die Sportwelt. Nachdem China bereits Olympia-Qualifikationsturniere der Fussballerinnen und Basketballerinnen sowie die nationalen Winterspiele absagen musste, steht nun der Weltcup der Skirennfahrer kurz vor dem Aus.

Umfrage Haben Sie Angst, dass das Coronavirus die Schweiz erreicht? Ja.

Auch wenn das Virus sich hier ausbreitet, Angst habe ich keine.

Nein, ich glaube nicht, dass es so weit kommt.

In der Nähe von Peking sollten die Männer in zweieinhalb Wochen eine Abfahrt und einen Super-G absolvieren. Aufgrund der aktuellen Lage stehen die allerersten Weltcuprennen auf chinesischen Boden in Yanqing nun aber hart auf der Kippe. Gleiches gilt für den Slalom und Riesenslalom eine Woche später in Yuzawa Naeba in Japan. «Wir müssen abwarten, was die FIS entscheidet», sagt Christian Stahl, Medienchef von Swiss-Ski, auf Anfrage.

Die Verunsicherung ist gross

Bei Swiss-Ski gehe man aber stand jetzt davon aus, dass die Rennen, die ein erster Test für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking gewesen wären, abgesagt werden. Deshalb mache man sich aktuell auch nicht allzu viele Gedanken über Sicherheitsvorkehrungen vor Ort, die getroffen werden müssten. Da die FIS der Veranstalter ist, liegt es an ihr, zu entscheiden, ob eine Durchführung machbar ist. «Sollte die FIS wider Erwarten das OK geben, müsste man die Situation intern neu beurteilen», sagt Stahl.

Die Athleten aber zu zwingen, an den Wettkämpfen teilzunehmen, das kommt bei Swiss-Ski genau so wenig in Frage wie bei anderen Verbänden. Der Deutsche Skiverband (DSV) beispielsweise lässt es seinen Athleten offen, ob sie die Reise antreten wollen. Das berichtete Alpin-Chef Wolfgang Maier gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. «In 100 Jahren übernehme ich dafür keine Verantwortung», betonte er angesichts der Situation.

Ersatzaustragungsort in Österreich?

Das Coronavirus breitet sich immer mehr aus: Die Gesamtzahl der weltweit bekannten Erkrankungen war am Dienstag auf mehr als 4500 gestiegen. In China starben schon mindestens 106 Menschen an der Lungenkrankheit. Aber die Teams fürchten sich nicht nur wegen der hohen Ansteckungsgefahr. China hat mittlerweile Teile des Landes praktisch unter Quarantäne gesetzt, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Heisst: Vielleicht dürften die Athleten nach den Wettkämpfen gar nicht mehr aus dem Land ausreisen.

Auch Matthias Mayer, der frischgebackene Kitzbühel-Sieger, zeigt sich skeptisch: «Ich würde es mir wirklich überlegen, ob ich da rüberfliege oder nicht. Ich muss es nicht unbedingt haben», sagt Mayer. Ein Entscheid der FIS wird an diesem Mittwoch erwartet. Laut mehreren Medienberichten stünde Saalbach-Hinterglemm in Österreich als Ersatzaustragungsort für die Speed-Wettkämpfe am 15./16. Februar bereit.

Wintersport

(lai/dpa/spy)