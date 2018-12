Die Ski-Welt leidet mit Marc Gisin

Der Sturz von Marc Gisin bei der Weltcup-Abfahrt in Gröden sorgt in der Sportwelt für grosse Betroffenheit. Viele Sportler äussern sich in den sozialen Medien und wünschen dem 30-jährigen Schweizer eine gute Genesung.

Die Ski-Welt reagierte geschockt. Mikaela Shiffrin schreibt: «Ich bete, dass es Marc gut geht.»



Praying that Marc is okay🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) December 15, 2018

Auch Lindsey Vonn äussert sich. Zum Sturz schreibt sie: «Das ist schrecklich anzusehen. Ich wünsche Marc Gisin alles Gute.»



This is horrible to watch. Wishing @marcgisin all the best!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 https://t.co/tj9UItQ1nL — lindsey vonn (@lindseyvonn) December 15, 2018

Der französische Riesenslalom-Spezialist Alexis Pinturault meldet sich zu Wort: «Ich drücke meine Daumen für Marc Gisin. Ich hoffe, er ist okay.»

🤞🤞🤞 crossing my fingers for @marcgisin ! Hope he is okey... — Alexis Pinturault (@AlexPinturault) December 15, 2018

Gisins Landsmann, Mauro Caviezel, der das Rennen auf Position acht beendete, schreibt: «Sehr zufrieden mit dem heutigen 8. Rang und doch ist mir nicht zum Feiern zu Mute - werde bald wieder Gesund Marc Gisin.»



«Das ist eine der schlimmsten Stellen, wo es passieren kann. Meine Fahrt war okay. Aber man kann sich nicht so drüber freuen», sagt Beat Feuz, der das Rennen als Dritter beendet, gegenüber dem SRF.

