Fahr mit uns die längste Abfahrt der Welt

Wie anstrengend ist eigentlich das längste Abfahrtsrennen des FIS-Ski-Weltcups? Dieser Frage wollten wir auf den Grund gehen und haben das legendäre Rennen in unserem Videostudio simuliert.

Klar, Bodenwellen, Schläge und Sprünge mussten unsere Testfahrer nicht aushalten. Doch nur schon gut drei Minuten in der Hocke zu verweilen, hat dem einen oder der anderen einige Mühe bereitet.

Bist du auch fit genug fürs Lauberhorn? Dann klick das Video an und geh selber in die Hocke. Egal, ob du jetzt gerade in der S-Bahn oder sonst wo unterwegs bist.



Wintersport

(pst)