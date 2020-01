Für Feuz sind Fehler nun absolut tabu

Das Wetter stimmt noch in Wengen. Am Dienstag konnten die Abfahrer bei besten Bedingungen erstmals trainieren. Am Mittwoch genossen sie einen freien Tag ehe am Donnerstag die längste Abfahrtsstrecke der Welt ein zweites Mal befahren wird. Beat Feuz, am Dienstag als 17. einmal mehr bei Trainings nicht bei den Schnellsten, will im zweiten Training einen Zacken zulegen. «Ich muss die Linienwahl verbessern, damit ich schneller bin», sagt der Sieger der Lauberhornabfahrt von 2012 und 2018.

Für Feuz war es wichtig, dass die Schweiz im ersten Training mit Mauro Caviezel (1.) und Carlo Janka (8.) zwei Fahrer vorne dabei hatte. Damit es im Rennen ganz nach vorne reicht, braucht es gemäss dem 32-jährigen Berner – scherzhaft gemeint – nur drei Sachen: «Einen schnellen Fahrer, schnelle Ski und guten Wachs.» Konkreter ist es für Feuz aber eine andere Sache, die zählt. «Man muss während zweieinhalb Minuten Fahrzeit versuchen, keinen Fehler zu machen. Das ist sehr schwierig auf dieser Strecke.» Eine Strecke, die gemäss dem Berner dieses Jahr ruhiger daher kommt. Daher geht Feuz davon aus, dass es ein engeres Rennen gibt als in vergangenen Jahren.

Die schwierige Wetterprognose

Ob die Abfahrt am Samstag stattfindet, ist noch unklar. Die Wetterprognose für Wengen sieht so aus, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee fallen. Am Samstagmorgen soll es aufhören zu schneien. Die Organisatoren entscheiden am Donnerstag um 15 Uhr, ob sie das Programm am Wochenende mit Abfahrt am Samstag und Slalom am Sonntag so belassen, oder die Disziplinen tauschen.

