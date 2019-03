Holen Schweizer Curlerinnen WM-Gold?

Nach einem verhaltenen Start ins Turnier war den Schweizerinnen an der Curling-Weltmeisterschaft nicht mehr viel Kredit eingeräumt worden. Doch dank einer steten Leistungssteigerung konnten die EM-Zweiten Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni und Alina Pätz vom CC Aarau in Dänemark bis in den Final vorstosssen. Dort treffen sie nach dem Sieg im Halbfinal gegen Südkorea auf Schweden. Den zweiten Halbfinal gewannen die Skandinavierinnen gegen Japan mit 6:3.

Die Schwedinnen verloren zuvor das erste Spiel der Round Robin, reihten danach aber elf Siege aneinander. Darunter war auch ein 8:5-Sieg gegen die Schweiz.

Das Team um Skip Tirinzoni könnte nun dem Schweizer Frauencurling den fünften WM-Titel seit 2012 bescheren. Unter den Schweizer Weltmeister-Skips war 2015 Alina Pätz, die heutige Nummer 4 in der Aarauer Crew.

Wintersport

(erh)