In diesem Winter soll der verflixte Slalomsieg her

Mikaela Shiffrin ist nicht da – und doch präsent an diesem Donnerstagabend im Hotel der Schweizerinnen in Sölden. Unweigerlich wird die Amerikanerin zum Thema, wenn Wendy Holdener über die Saison spricht, die am Samstag mit dem Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher beginnt. Noch immer rennt die beste Slalomfahrerin des Landes ihrem ersten Sieg in ihrer Spezialdisziplin hinterher. 22-mal stand Holdener auf dem Slalompodest, dazu gab es Silber an der WM in St. Moritz, Silber bei Olympia in Pyeongchang, gewonnen hat sie nie. Oft lag das an Shiffrin.

Das kann frustrieren, zermürben. Holdener versucht, es gelassen zu nehmen. Im Scherz sagt die 26-Jährige: «Ich habe mir überlegt, einfach länger zu fahren als sie. Bis mir in den Sinn kam, dass sie ja zwei Jahre jünger ist.» Sie sehe das Ganze weniger verbissen, mehr «als Game», sagt sie. Wenn sie am Start stehe, möchte sie «schöne Sportmomente schreiben, das treibt mich an und macht mich lockerer. Und: Ich habe ja auch schon ein paar Sachen erreicht.» Es ist Untertreibung.

Ein ganzer Medaillensatz

Zu den Silbermedaillen im Slalom gesellen sich zweimal WM-Gold und einmal Olympia-Bronze in der Kombination sowie WM- und Olympia-Gold im Team, das sie mit starken Fahrten in den Parallelrennen zum Erfolg führte.

Und doch ist da eben dieser verflixte Slalomsieg, der ihr fehlt. Das erste Kräftemessen in den eng gesteckten Stangen gibts in einem Monat im finnischen Levi. Beim Riesenslalom in Sölden (ab 10 Uhr im Ticker) gehört Holdener nicht zu den grössten Favoritinnen. Das kann helfen. Auch auf ihrer steten Suche nach etwas mehr Lockerheit.

