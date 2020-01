Liebes-Aus bei Holdener

Auf der Piste läuft es Wendy Holdener besser als in der Liebe. Drei Podestplätze konnte die 26-jährige Schwyzerin in diesem Winter herausfahren. Einen im Slalom, einen im Riesenslalom und einen in einer Alpinen Kombination.

Privat läuft es Holdener weniger gut. Die Schweizer Slalomspezialistin hat sich nach neun Jahren von Freund Nico Caprez getrennt, wie sie dem «Blick» bestätigt. «Es sind diverse Dinge, die nicht mehr gepasst haben», sagt Holdener zum Liebes-Aus. Die Beziehung mit ihrem ehemaligen Freund war nicht immer einfach. Beide weilten oft längere Zeit im Ausland. Sie wegen des Sports, er aus beruflichen Gründen.

Holdener und Caprez haben sich 2010 bei der Junioren-WM im französischen Megève kennengelernt. Einige Monate später waren die beiden ein Liebespaar. Ihr ehemaliger Partner war selbst aktiver Fahrer, musste die Karriere aber wegen einer Knieverletzung früh beenden. In der Öffentlichkeit sah man das nun getrennte Liebespaar nur selten.

