Lindsey Vonn gibt ihre Verlobung bekannt

Lindsey Vonn hat in ihrer Karriere als Skirennfahrerin viele Trophäen gewonnen. Die US-Amerikanerin feierte 82 Siege im Weltcup und 2010 Gold in der Olympia-Abfahrt. Gewonnen hat sie auch das Herz von P.K. Subban. Der NHL-Starverteidiger und die im vergangenen Februar vom Spitzensport zurückgetretene Ski-Queen sind seit Anfang 2018 ein Paar.

Nun geben die beiden via Instagram bekannt, dass sie verlobt sind. «Endlich hat er die Fragen aller Fragen gestellt, und ich sagte Ja», verrät Vonn im publizierten Video. Der Antrag fand gemäss Medienberichten bei ihnen zu Hause statt. Der Verteidiger der New Jersey Devils und somit Teamkollege der Schweizer Nico Hischier und Mirco Müller hat seiner Liebsten offenbar einen 14-karätigen Smaragd-Ring geschenkt. Es ist sein Geburtsstein und er hat ihre Lieblingsfarbe (grün).

«Ich hatte Angst»

«Es hat einfach alles irgendwie gepasst», verrät Subban in einem Interview mit «Vogue». «Ich hatte Angst, weil ich wusste, dass sie so etwas nicht in ihrem Pyjama erleben, sondern sich schick machen möchte.» Aber per Zufall habe Lindsey an diesem Tag ein Meeting gehabt und sei perfekt gestylt gewesen.

Vonn und Subban tauschen Bikini

Wann die Hochzeitsglocken läuten, liess das Paar noch offen. Die beiden wollen sich offenbar noch Zeit lassen und zuerst ihren Umzug von Nashville nach New Jersey über die Bühne bringen. «Ich möchte einfach den Moment geniessen. Ausserdem hängt es auch von seinem Spielplan (die neue NHL-Saison beginnt Anfang Oktober; Red.) ab. Ich möchte ihn nicht stressen, es ist eine wichtige Saison für ihn», sagte Vonn gegenüber «Vogue». Nach ihrem Rücktritt im Februar hatte die 34-Jährige betont, dass sie sich auf ihr Privatleben fokussieren und bald Kinder haben wolle.

