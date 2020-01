Caviezel mit viel Glück, Norweger stürzt schwer

Adrian Sejersted stürzte schwer am Lauberhorn. Der Norweger kam mit den schnellen Bedingungen nicht zurecht, kam auf der Minschkante zu Fall und flog in die Fangnetze. Die Bergung dauerte lange, letztlich wurde er per Helikopter abtransportiert. Ob Sejersted nur in den Zielraum oder gleich ins Spital nach Inerlaken geflogen wurde und wie schwer seine Verletzungen sind, ist bisher nicht bekannt.

Umfrage Verfolgst du den Ski-Weltcup? Ich schaue wenn möglich jedes Rennen.

Mit Wintersport kann ich gar nichts anfangen.

Ski ist langweilig, aber andere Wintersportarten finde ich cool.

Ich schaue nur die Klassiker.

Der Schweizer Mauro Caviezel hatte mehr Glück. Der Bündner wäre am Sprung beim Hundschopf beinahe in die Netze gesprungen, verpasste das Hindernis aber knapp. Etwas weiter unten schied Caviezel, der mit Bestzeit unterwegs war, dann doch noch aus, als er ein Tor verpasste.



Mauro Caviezel springt beim Hundschopf beinahe ins Netz. (Video: SRF)

Wintersport

(nih/hua)