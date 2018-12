Podladtchikov stürzt schwer – die Diagnose

Für den Final in Secret Garden, China, hat er sich qualifiziert bei seinem Comeback nach elf Monaten. Und auch der erste Run in diesem läuft gar nicht schlecht. Bis zum vierten Sprung. Iouri Podladtchikov prallt mit seinem Board auf den Rand der Halfpipe und schlägt heftig mit dem Kopf auf. Der Zürcher versucht noch aufzustehen, was nicht gelingt, er wird im Rettungsschlitten abtransportiert.

Einige Stunden nach dem Unfall dann die Bestätigung von Swiss-Ski: der Snowboarder erleidet beim Sturz einen Nasenbeinbruch und eine Gehirnerschütterung, zudem Prellungen an Hüfte und Schulter. Für weitere Abklärungen reist Podladtchikov umgehend zurück in die Schweiz. So etwas wie eine Entwarnung gibt er davor auf Instagram:

«2018 wollte mir noch eine gebrochene Nase verpassen.» Podladtchikov nimmts mit Humor. Bild: Instagram

Und trotz seines Sturzes vergisst er den Sieger des Springens nicht. Bild: Instagram

Den anderen Schweizern läuft es in China besser. Allen voran Jan Scherrer. Er holt seinen ersten Weltcup-Sieg vor den Japanern Ruko Hirano und Yuto Totsuka. David Hablützel wird zudem Sechster und bei den Frauen schafft es Verena Rohrer zum ersten Mal in ihrer Karriere auf das Weltcup-Podest.

