Ragettlis waghalsige Stunts in die Limmat

Das Wetter lockte am Wochenende so einige Besucher in die Flussbadi am Unteren Letten. Darunter tummelten sich einmal mehr auch Andri Ragettli und Kollegen. Der Freeskier beeindruckte die Badegäste mit waghalsigen Stunts von Kornhausbrücke und Letten-Viadukt – Saltos, Kopfsprünge oder auch mal huckepack, das volle Ragettli-Programm eben.

(red)