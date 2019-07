Schweizer Snowboarder legt sich kräftig hin

In seinen Ferien in Frankreich zeigt Snowboard-Freestyler Pat Burgener, dass auch er nur ein Mensch ist – mit Flausen im Kopf. Das büsste der 25-Jährige. Offenbar im Ausgang wollte Burgener einen Stunt zeigen und sich an einer Holzkonstruktion hochziehen. Diese hielt dem Freestyler nicht stand, sodass Burgener hart landete – auf seinem Kopf.

Das tat wohl weh, sah aber saulustig aus. Das fand auch das Opfer. Denn Burgener schrieb zum Video, das er auf Instagram postete, es sei Zeit, nach Hause zu gehen, und er könne nicht aufhören zu lachen.

