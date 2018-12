Meillard auf Podestkurs – Hirscher nur Fünfter

Marcel Hirscher ist in einer beneidenswerten Form. Der 29-jährige Österreicher dominiert die Konkurrenz und fährt sie in Grund und Boden. Auch heute beim Riesenslalom in Saalbach-Hinterglemm führt der Sieg über Hirscher.

Die Schweizer dürften um den Sieg nicht mitfahren. Achtbare Resultate sind aber möglich. Gespannt sein darf man auf den Auftritt von Marco Odermatt. Der fünffache Juniorenweltmeister fuhr am letzten Sonntag beim Riesenslalom in Alta Badia im ersten Lauf mit Startnummer 27 auf den 3. Zwischenrang. Im zweiten Durchgang schied er jedoch aus.

Wintersport

(heg)