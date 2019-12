Schweizer wollen üble Bormio-Bilanz aufbessern

Die Pista Stelvio in Bormio sorgt für bestes Abfahrtsspektakel: Der Starthang ist der steilste im Weltcup, die Strecke schnell und kurvenreich. Am Freitag und Samstag stehen die Speedfahrer dort im Einsatz. Die ­Abfahrt am Freitag (ab 11.30 Uhr im Ticker) ersetzt jene von Gröden, die abgesagt werden musste. Sie wird, um Teile der Piste zu schonen, verkürzt stattfinden. Am Samstag wird die gesamte Länge befahren. Am Sonntag ist zudem die Alpine Kombination geplant.

Die Schweizer haben im Weltcup nicht die besten Erinnerungen an Bormio: Den einzigen Abfahrtssieg bei 25 Rennen feierte Didier Défago 2011. Besser sieht die Statistik bei den Weltmeisterschaften in Bormio aus – zumindest 1985. Damals feierten Pirmin Zurbriggen und Peter Müller einen Schweizer Doppelsieg in der Abfahrt, die Schweiz wurde mit acht Medaillen zudem beste Nation. 2005, bei der zweiten WM in Bormio, folgte die totale Flaute: Die Schweizer Delegation kehrte ohne eine Medaille aus Italien heim. Ein Debakel.

Will Beat Feuz dieses Jahr in Bormio mal wieder für ein Schweizer Highlight sorgen, so gilt es, Lokalmatador Dominik Paris zu schlagen. Der Süd­tiroler Abfahrtsspezialist konnte 2017 und 2018 gewinnen. Neben Paris stand Feuz im letzten Jahr als Dritter erstmals auf dem Bormio-Podest.

Frauen ab Samstag im Einsatz

Die Technikerinnen sind in Lienz zu Gast. Im Tirol stehen am Samstag ein Riesen­slalom (ab 10.15 Uhr) und am Sonntag ein Slalom (ab 10 Uhr) an. Wendy Holdener und Michelle Gisin rechnen sich beim 50-Jahr-Jubiläum in Lienz Chancen aus. Lara Gut-Behrami reist mit positiven Erinnerungen an. In Lienz konnte sie 2015 im Riesenslalom einen ihrer total 24 Weltcupsiege ­feiern.

