Toter Vater – Shiffrin gedenkt seiner mit Video

Weltcup-Seriensiegerin Mikaela Shiffrin trauert um ihren Vater Jeff, der vergangene Woche im Alter von 65 Jahren überraschend verstorben ist. Jeff starb an den Folgen einer Kopfverletzung, die er sich bei einem Unfall zuhause zugezogen hat. Tochter Mikaela, Sohn Taylor und Frau Eileen begleiteten ihn in seinen letzten Stunden am Sterbebett.

Shiffrin legt derzeit eine Pause im Weltcup ein, um in der schwierigen Phase im Kreise ihrer Familie zu sein. Mit einer emotionalen Videobotschaft an ihren Vater meldet sich Shiffrin nun auf Twitter zu Wort – und bedankt sich dabei auch bei ihren Fans.

We want to thank each and every one of you for the outpouring of love and support. Thank you for your prayers, for your hugs and love, and your words of encouragement that have truly touched our family to the core. To the media: our deepest gratitude for respecting our privacy... pic.twitter.com/H3Qhe4PzSL