Shiffrin verdient fünf Mal so viel wie Feuz

Mikaela Shiffrin ist im zu Ende gegangenen Weltcup-Winter nicht nur sportlich, sondern auch finanziell die Überfliegerin. Die Rekordzahl von 17 Siegen sowie je zwei zweite und dritte Plätze lassen die Kassen für die 24-jährige Amerikanerin gehörig klingeln.

Shiffrin, seit dem Sieg im Riesenslalom am Sonntag beim Finale in Soldeu in Andorra Gewinnerin von 60 Weltcup-Rennen, darf sich über Prämien von 886'386 Franken freuen. Damit übertraf die 24-Jährige die eigene finanzielle Rekordmarke (702'774 Franken) aus dem letzten Winter um über 180'000 Franken.

Shiffrin liess damit auch Marcel Hirscher, den Krösus bei den Männern, um über 300'000 Franken hinter sich. Der Österreicher, der neun Rennen und zum achten Mal in Folge den Gesamtweltcup gewann, verdiente 565'111 Franken. Aus Schweizer Sicht generierten Beat Feuz mit 178'230 Franken und Wendy Holdener mit 166'909 Franken bei den Rennen die höchsten Prämien.

Preisgeld-Rangliste. Weltcup-Saison 2018/19. Männer:

1. Marcel Hirscher (AUT) 565'111 Franken.

2. Dominik Paris (ITA) 382'710.

3. Alexis Pinturault (FRA) 242'631.

4. Henrik Kristoffersen (NOR) 234'150.

5. Clément Noël (FRA) 207'860.

6. Beat Feuz (SUI) 178'230.

Ferner: 8. Ramon Zenhäusern 158'699.

12. Mauro Caviezel 112'313.

14. Daniel Yule 104'645.

20. Loïc Meillard 69'180.

Frauen:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 886'386 Franken.

2. Petra Vlhova (SVK) 428'195.

3. Nicole Schmidhofer (AUT) 209'450.

4. Viktoria Rebensburg (GER) 174'750.

5. Wendy Holdener (SUI) 166'909.

6. Federica Brignone (ITA) 165'325.

Ferner: 15. Tina Weirather (LIE) 61'800.

17. Michelle Gisin 57'875.

21. Corinne Suter 48'450.

22. Lara Gut 47'925.

Wintersport

(sda/heg)