Singt Neureuther seine Schlager bald nackt?

Rainer Schönfelders «Schifoan», Bernhard Russis «Winter isch kei Winter ohni Schnee» und natürlich Vreni Schneiders «Kafi am Pischterand», es sind Klassiker in unseren Ohren. Skifahrer und die Musik, es passt, man denke zum Beispiel an die Schlagergrösse Hansi Hinterseer. Oder erst der Italiener Dominik Paris, bei dessen Death-Metal-Geschrei sich das Mikrofon am liebsten im Schrank verstecken würde.

Jetzt wollte auch Felix Neureuther mitmachen. Einfach ein bisschen lustig sein nach all dieser Ernsthaftigkeit, die der Skisport so zu bieten hat. Also veröffentlichte Neureuther am 1. April ein Lied, eines voller Herzschmerz und Sehnsüchte, er singt von Ketten, die abgelegt, und Leinen, die losgemacht werden. «Weiterziehn» heisst das andreabergeske Schlagerstück. Ob es lustig ist? Neureuther findet schon. Er sei vor Lachen am Boden gelegen, als er es geschrieben habe, erzählt er.

Das als Aprilscherz mit dem Radiosender Antenne Bayern gedachte Lied findet Anklang. Es lag gestern auf Platz 2 der deutschen iTunes-Charts. Vor Neureuther brüllt Rammstein, hinter ihm schnulzen Lady Gaga und Bradley Cooper. Der seit Saisonende ehemalige Slalom-Spezialist ist begeistert und verspricht: «Bei Platz 1 trete ich nackt bei Florian Silbereisen auf.» «Weiterziehn» gibt es bei iTunes übrigens für 99 Cent. Kollege Christof Innerhofer aus dem Südtirol kommentiert auf Instagram: «Deins isch jo is beschte, warum kostets donn am wenigsten?»

Wintersport

(mro)