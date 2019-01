Dieser Skispringer vergisst zu bremsen

Sabyrschan Muminow gehört nicht zu den ganz grossen Namen im Skispring-Zirkus. Für Aufsehen sorgte der Kasache an der Vierschanzentournee dennoch. Bei einem Probesprung in Innsbruck unterschätzte er die Länge des leicht ansteigenden Auslaufs. Er bremste zu spät, krachte in die Werbebanden und gar darüber hinweg.

Der Stadionsprecher merkte an: «Die haben ja alle nicht viel Fleisch auf den Knochen zum abpolstern, diese Skispringer.» Schlimm scheint es den 24-Jährigen aber nicht erwischt zu haben. In der Qualifikation trat er bereits wieder an und jubelte nach dem diesmal gelungenen Bremsen.

Weniger Freude dürfte ihm die Sprungweite bereitet haben. Mit nur 92.5 Metern reihte er sich auf dem drittletzten Platz aller gewerteten Springer ein und verpasste die Qualifikation für das Springen vom Freitag.

