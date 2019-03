Triumphiert die Schweiz im Teamevent?

Die Schweiz bestreitet den Team-Wettkampf in Bestbesetzung. Bei den Männern gehen Parallelspezialist Ramon Zenhäusern und Daniel Yule an den Start, bei den Frauen Wendy Holdener und Aline Danioth. Mit Schweden bekommt es das Schweizer Quartett gleich zum Auftakt mit einem harten Brocken zu tun. Gegner im Halbfinal wäre der Sieger des Duells zwischen Italien und Deutschland.

Abgeschlossen wird die alpine Skisaison am Wochenende mit den Rennen in den technischen Disziplinen. Offen ist die Entscheidung in den Weltcup-Wertungen einzig noch im Riesenslalom der Frauen, wo Mikaela Shiffrin ein Polster von 97 Punkten auf Petra Vlhova vorweist. Schafft es die Amerikanerin am Sonntag unter die ersten 15, gewinnt sie als dritte Athletin nach Lindsey Vonn und Tina Maze drei kleine Kristallkugeln in einer Saison sowie die grosse für den Gesamtweltcup.

Shiffrins Pendant Marcel Hirscher tritt sowohl am Samstag im Riesenslalom als auch am Sonntag im Slalom als feststehender Disziplinensieger (und Gewinner des Gesamtweltcups) an. Daniel Yule und Ramon Zenhäusern tragen im Slalom einen Sechskampf um die Plätze hinter Hirscher aus.

Wintersport

(sda)