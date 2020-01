Und wieder ein Schweizer Debakel

Und wieder nichts. Und wieder ein Debakel. Und wieder eine schallende Ohrfeige. Adelboden ist, wenn die Schweizer hinterherfahren. Und wie sie das taten im Riesenslalom: 17. Loïc Meillard, 20. Daniele Sette, 22. Cédric Noger, 24. Justin Murisier. Die Stimmung nach Meillards Fahrt war im zweiten Lauf in etwa so, als hätte jemand dem DJ an einer Party den Stecker gezogen. Dabei hatte Meillard nach halbem Pensum noch auf Rang 3 gelegen, mit gerade mal 11 Hundertsteln Rückstand auf den Führenden Luca de Aliprandini, den Freund von Michelle Gisin.

Geschlagene Schweizer im Riesenslalom von Adelboden

Wie den Schweizern war letztlich aber auch de Aliprandini zum Heulen zu Mute. Weil er im zweiten Lauf mit bester Zwischenzeit ausrutschte und leer ausging. Auf dem Podest standen vier andere: Der Slowene Zan Kranjec siegte vor Filip Zubcic aus Kroatien sowie den zeitgleichen Henrik Kristoffersen (NOR) und Victor Muffat-Jeandet (FRA). Kranjec ist die Konstante schlechthin in dieser Saison: In vier Riesenslaloms ist er nie schlechter als Vierter geworden. Er führt nun auch die Disziplinenwertung an. «Es war immer mein Traum, diesen Klassiker einmal zu gewinnen», meinte Kranjec, «wahrscheinlich bin ich in der Form meines Lebens».

Hundertstel-Krimi im ersten Lauf

Spektakulär verlaufen war der erste Lauf. Fünf Fahrer mit Nummern über 50 qualifizierten sich für die Endausmarchung, die Piste hielt ausgezeichnet, was doch überraschte. Noch am Freitag hatte Murisier die Strecke respektive deren Zustand heftig kritisiert. Nicht zuletzt wegen der vergleichsweise einfachen Kurssetzung waren die Abstände gering, gleich 19 Fahrer klassierten sich innert einer Sekunde, die ersten 5 lagen innert 13 Hundertsteln. Eine grosse Chance verpasste Gino Caviezel: Der formstarke Bündner schied im ersten Durchgang mit bester Zwischenzeit drei Tore vor dem Ziel aus.

Resultate: 1. Zan Kranjec (SLO) 2:27,90. 2. Filip Zubcic (CRO) 0,29 zurück. 3. Henrik Kristoffersen (NOR) und Victor Muffat-Jeandet (FRA) je 0,64. 5. Aleksander Kilde (NOR) 0,66. 6. Roland Leitinger (AUT) 0,91. 7. Ted Ligety (USA) 0,95. 8. Mathieu Faivre (FRA) 1,01. 9. Fabian Solheim (NOR) 1,19. 10. Alexis Pinturault (FRA) 1,21. – Ferner: 14. Giovanni Borsotti (ITA) 1,51. 17. Loïc Meillard (SUI) 1,97. 19. Daniele Sette (SUI) 2,34. 21. Cédric Noger (SUI) 2,61. 23. Justin Murisier (SUI) 3,21.

Stand im Riesenslalom-Weltcup (4/9): 1. Kranjec 270. 2. Kristoffersen 253. 3. Pinturault 172. 4. Tommy Ford (USA) und Mathieu Faivre (FRA) je 161. 6. Filip Zubcic (CRO) 138. – Ferner: 13. Gino Caviezel (SUI) 72. 16. Odermatt 65. 19. Murisier 58. 22. Meillard 51. 28. Noger 28.

Wintersport

(phr)