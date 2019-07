Vonn oder Partner – wem steht der Bikini besser?

«Es gerät langsam ausser Kontrolle», schreibt das pensionierte Ski-Ass Lindsey Vonn auf Instagram. Dazu postete sie zwei Schnappschüsse vor einem Pool in Los Angeles. Auf dem ersten Bild ist die 34-jährige US-Amerikanerin in einem Bikini zu sehen.



Der zweite Post ist etwas origineller: Darauf präsentiert sich Vonns Freund P.K. Subban, der kürzlich von den Nashville Predators zu den New Jersey Devils getradet wurde, im knappen Bikini-Oberteil und Höschen. «Ich liebe meinen verrückten Subbanator», so Vonn.

Sie und der 30-jährige Kanadier Subban sind seit 14 Monaten ein Paar. Und ja, bereits vor einem Jahr, ebenfalls am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, tauschten sie den Badeanzug (siehe Bildstrecke oben).

Wintersport

(20 Minuten)