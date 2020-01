Tausende Fans feiern Lauberhorn-König Feuz

Das Weltcup-Dorf in Wengen stand am Samstagabend Kopf. Tausende Fans feierten den Abfahrtssieger Beat Feuz.

Der 32-jährige Berner genoss das Bad in der Menge, warf Mützen ins Publikum und war auf dem Podest sehr berührt, als die Schweizer Nationalhymne für ihn erklang. Neben Feuz wurden auch der Zweit- und Drittplatzierte Dominik Paris und Thomas Dressen sowie die Fahrer auf den Rängen vier bis sechs – Matthias Mayer, Mauro Caviezel und Aleksander Aamodt Kilde – gefeiert.

Feuz betonte, dass die Siegerehrung in Wengen immer sehr speziell für ihn sei und er sie in vollen Zügen geniesse. Er wird am Abend wohl noch auf seinen dritten Triumph in Wengen anstossen. Wie das die vielen Fans bereits vor der Siegerehrung taten und auch noch bis tief in die Nacht tun werden.

Wintersport

(heg)