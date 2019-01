Ja, Ragettli tut es wirklich

In der Badehose und mit Flossen an den Füssen sitzt der junge Mann gemütlich auf einem Stuhl im Schnee. Er liest den «Tages-Anzeiger» vom Freitag, 11. Januar. In dieser Ausgabe ist unter dem Titel «Konsequent wie ein Mönch» ein Artikel über den Sportler erschienen. Plötzlich faltet der Protagonist die Zeitung zusammen, steht auf und watschelt mit Taucherbrille sowie Schnorchel auf dem Kopf davon. Er setzt zum Sprung an, fliegt von einer Dachkante in den Tiefschnee und taucht ab. Sekunden später kommt der Wagemutige wieder zum Vorschein und «schwimmt» im Schnee vor sich hin.

Wer hinter dem Video steckt? Es kann natürlich nur einer sein: Andri Ragettli. Der Freeskier landet mit seinen verrückten Ideen immer wieder virale Hits. Seine Videos werden auf Instagram und Youtube von Millionen Menschen geschaut. Auch das jüngste des 20-jährigen Zürcher dürfte obenaus schwimmen.

Wintersport

(ddu)