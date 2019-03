Das Tempo zieht an – Cologna an Position 6

Die Resultate in diesem Weltcup-Winter sprechen gegen Cologna. Es gibt nicht viel zu beschönigen, die Ergebnisse waren nicht befriedigend. Gleichwohl besteht ein Funken Hoffnung, denn an Titelkämpfen zählen auch die Tagesform, die Routine oder das Wettkampfglück samt Material.

Colognas Auftritt am vergangenen Samstag im Skiathlon schien zunächst den Eindruck der Saison zu bestätigen. Dem Bündner fehlte die Souplesse, er war chancenlos. Am Mittwoch über 15 km klassisch hingegen, wo sich der 32-Jährige kaum Chancen ausgerechnet hatte, lief er mit der bislang stärksten Leistung in diesem Winter bis auf 12 Sekunden ans Podest heran.

Der Rennverlauf über die 50 km Skating mit Massenstart ist schwer abzuschätzen. Die Märzsonne wird die Loipe aufweichen, die Meteorologen sagen derzeit knapp zweistellige Plusgrade voraus. Die kräftezehrenden Verhältnisse benachteiligen Läufer, die einzig auf ihre Endschnelligkeit setzen. Sich im Windschatten mitziehen lassen und dann auf den letzten paar Kilometern den Turbo zünden, diese Taktik dürfte nicht funktionieren.

Was liegt für den 32-jährigen Bündner drin? Verfolgen Sie jetzt das Rennen live.

Wintersport

(erh/sda)