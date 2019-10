Shaqiri bei Federer: «Da kann man einiges lernen»

Den Auftakt zur Swiss Indoors verfolgt der 28-jährige Xherdan Shaqiri inmitten der Fans und anderen prominenten Zuschauern wie Giulia Steingruber, Marco Odermatt und Tina Weihrater in der St. Jakobshalle. Nach dem Sieg von Roger Federer (6:2,6:1) wird der zweimalige Champions-League-Sieger auf der Tribüne gefragt, was er denn von Federer lernen könne. Gegenüber SRF sagt er: «So einiges. Man hat gesehen, er ist sehr gut drauf. Es ist sehr schnell gegangen und ich freue mich für ihn. Er ist ja nicht mehr der Jüngste und spielt immer noch auf einem Top-Niveau, da kann man einiges abschauen.»

Shaqiri nutzt seine Verletzungspause, um seine Familie in Basel zu besuchen. Er sagt: «Ich bin ja zurzeit etwas angeschlagen. Da kann ich einen Teil meiner Therapie hier in Basel machen und jetzt hat es mir gerade gereicht, noch das Federer-Spiel schauen zu können.» Für Shaqiri, der jahrelang für den FC Basel gespielt hat und in Kaiseraugst aufgewachsen ist, sei es ein Nachhausekommen: «Ja, ich fühle mich hier zuhause. Ich wohne ja auch nur 15 Minuten von hier. Es ist immer schön, zurückzukommen.»

«Ich bin lieber auf dem Fussballlrasen»

Neben Federers Leistung zeigt sich Shaqiri auch angetan von der neuen Halle: «Es ist sehr schön, die neue Halle zu sehen, sie imponiert mir sehr.» Dass das Spiel nur 53 Minuten dauerte, stört den Offensivspieler vom FC Liverpool kaum: «Ich finde auch, dass es etwas zu schnell gegangen ist. Aber so ist Tennis! Er hat super gespielt, das kann dann halt auch schnell gehen.»

Auf die Frage, ob er denn auch selbst Tennis spielen könne, antwortet der 82-fache Schweizer Nationalspieler: «Ja, wenn ich in den Ferien bin, spiele ich Tennis, von daher bin ich auch nicht so schlecht. Aber ich bin definitiv lieber auf dem Fussballrasen.»

Einen Lieblingsschlag habe Shaqiri nicht wirklich: «Ich habe mehrere.» Ob er denn lieber Vor- oder Rückhand spiele? Shaqiri lacht und sagt: «Vorhand. Ich habe eine relativ starke Vorhand.»

