«Federer ist Tennis, ein Künstler, ein Genie»

Nach etwas mehr als drei Stunden und einem Ergebnis von 7:6, 1:6, 6:3 und 6:4 stand der Finalgegner von Novak Djokovic fest: Roger Federer gewann am Freitagabend gegen den Spanier Rafael Nadal in vier Sätzen. Das Halbfinale wurde mit grosser Spannung erwartet, trafen doch zwei aufeinander, deren letzte Wimbledon-Begegnung vor elf Jahren noch in guter Erinnerung ist. Damals entschied Nadal das Finale in einem Fünfsatz-Krimi für sich. Nun bekam Federer seine Revanche.

Roger Federer steht zum 12. Mal im Wimbledon-Final

Die Fans in den sozialen Netzwerken waren begeistert vom finalwürdigen Halbfinale. Es sei ein «Geschenk Gottes», meinte im Vorfeld ein User auf Twitter.

Federer vs. Nadal is a gift from the Tennis Gods. We're fortunate to witness this. #Wimbledon– Koshiek Karan (@iamkoshiek) 12. Juli 2019

Ein anderer bezeichnete Federer als Künstler, als Genie und Dichter in Bewegung:

Roger Federer does not play tennis, he is tennis, an artist, a genius, a poetry in motion. G.O.A.T. ??Even 11 yrs later Federer and Nadal can bring back same memories and evoke same emotion while consistently playing tennis of highest order.. #Wimbledon#GOAT#RogerFedererpic.twitter.com/IZc0eVcKCR– Ashutosh Sharma (@ashu06j) 12. Juli 2019

Federer sei eine der grössten und anständigsten Persönlichkeiten, die es im Sport wohl je gegeben habe, meint ein anderer User:

Der Beste, der dieses Spiel je gespielt hat. Diese Kombination aus sportlicher Exzellenz gepaart mit einer der grössten, fairsten und anständigsten Persönlichkeiten, die es im Sport wohl je gab, macht ihn zu einer absoluten Legende. #GOAT#RogerFederer#Wimbledon#Federerhttps://t.co/ZwtAAv7Cyr– follbart (@follbart) 12. Juli 2019

Auch die Medien sind begeistert. Von Giganten-Halbfinale ist die Rede, von Spielern, die zwar älter, aber immer besser werden und sich «noch immer über Grenzen» hinaustreiben, und davon, dass man Federer nicht abschreiben dürfe - die Presseschau finden Sie in der Bildstrecke.

Tennis

(roy)