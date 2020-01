Unbekannter Tennisprofi schiesst gegen Federer

Damit hat wohl keiner gerechnet. Ein im Profitennis nicht sonderlich bekannter Name kritisiert öffentlich die zwei erfolgreichsten Grand-Slam-Spieler Rafael Nadal und Roger Federer. So wirft der 24-jährige Kanadier Brayden Schnur nach seinem Startsieg in der Qualifikation Nadal und Federer vor, sie seien selbstsüchtig und würden sich um ihr eigenes Vermächtnis kümmern. Das berichtet die Tamedia-Redaktion (Bezahlinhalt).

Schnur ist der Meinung, dass die beiden Stars gegen die teilweise misslichen Spielbedingungen am Australian Open protestieren müssten. Er sagt: «Sie stehen nahe am Karriereende und denken nur an ihr Vermächtnis, anstatt zu versuchen, sich für den Sport einzusetzen. Sie sollten sich bemerkbar machen.»

Schnur macht einen Rückzieher

Hintergrund seiner Aussagen sind die durch den Rauch widrig gewordenen Spielbedingungen, die die Organisatoren nicht daran gehindert hatten, das Qualifikationsturnier bei gesundheitsgefährdenden Bedingungen zu starten. Wie die Tamedia-Redaktion schreibt, vergleicht der Kanadier die Spielbedingungen mit dem Rauchen einer Zigarette. Man spüre eine grosse Trockenheit im Hals.



"It's got to come from the top guys - Roger and Rafa are a little bit selfish in thinking about themselves and their careers."Brayden Schnur calls out Roger Federer & Rafael Nadal for failing to speak up about playing conditions at #AusOpen this week> https://t.co/jR0zaI2qmEpic.twitter.com/r7emTM5aRo– Live Tennis (@livetennis) January 16, 2020

Roger Federer und Rafael Nadal haben auf die Kritik Schnurs bisher nicht reagiert. Schnur machte hingegen auf Twitter einen Rückzieher. Er entschuldigte sich bei den zwei Tennis-Cracks und meinte, er habe sich in der Wortwahl vergriffen.

