«Ich bin einfach nur müde und glücklich»

Der Jubel kannte keine Grenzen bei Roger Federer nach dem verwandelten Matchball gegen Rafael Nadal im Halbfinal von Wimbledon. Nach einem hochstehenden Spiel und einer nervenzerreissenden Schlussphase mit vier vergebenen Matchbällen brachen bei Federer alle Dämme, als das 7:6, 1:6, 6:3, 6:4 feststand. Danach sagte der Maestro im Interview: «Der Match war stets auf einem extrem hohen Niveau. Es war sehr hart am Schluss, Rafa spielte unglaublich. Jetzt bin ich einfach nur müde und glücklich.»

Die Halbfinalpartie zwischen den zwei grössten Tennisspielern der Gegenwart verlief ausgeglichen, mit leichten Vorteilen für Federer im ersten Satz und in den Durchgängen drei und vier. Nur im zweiten war der Spanier zu stark, traf nahezu jeden Ball. Doch am Schluss spielte das keine Rolle. «Ich gewann viele wichtige Punkte heute», sagte Federer und fügte an: «Der Gewinn des ersten Satzes war entscheidend für mich.»

Nun trifft Federer in seinem zwölften Wimbledon-Final auf Novak Djokovic, der bisher in London beinahe makellos aufgetreten ist und nur zwei Sätze abgegeben hat. «Er spielt grundsolid, so wie immer eigentlich. Es wird sehr hart gegen ihn, er ist nicht umsonst die Nummer 1 der Welt», sagte Federer.

Tennis

(tmü)