«Wir haben die bessere Chemie als Team Europa»

Tür auf, die Show beginnt. Keine Sekunde vergeht, bis Nick Kyrgios den Anwesenden einen Nick-Kyrgios-Moment schenkt. Der Australier tänzelt in den Medienraum, steigt als Erster des Team World aufs Podium und wird gebeten, sich auf den letzten Stuhl in der Reihe zu setzen. Er nuschelt etwas von «Regeln», um die er sich bekanntermassen gerne foutiert, und nimmt dort Platz, wo er will.

Umfrage Wer gewinnt den Laver-Cup 2019? Team Europa

Team World

Weiss nicht

Der 24-Jährige lässt sich tief in den Stuhl sinken, zwischendurch streckt er seine Arme weit von sich, gähnt, als ginge ihn das alles wenig an. Er scherzt, wenn seine Teamkollegen Fragen beantworten, amüsiert sich über gestellte – und wird ernst, wenn er dran ist. Die Kampfansage an die weitaus prominenteren Gegner um Federer und Nadal folgt prompt. «Unsere Chemie ist viel besser als die im Team Europa. Das gibt uns eine gute Chance», sagt er voller Überzeugung.

Tränen bei der Premiere

So unflätig er sich manchmal auch aufführt – Kyrgios ist ein Teamplayer. Einer, dem es leichterfällt, alles aus sich herauszuholen, wenn er nicht nur für sich spielt. Als er vor zwei Jahren bei der Laver-Cup-Premiere in Prag das letzte Spiel gegen Roger Federer nach vergebenem Matchball verlor, brach er in Tränen aus, weil er das Gefühl hatte, er habe seine Kollegen im Stich gelassen.

Nun in Genf, wo am Freitag die ersten Duelle anstehen (ab 13 Uhr im Ticker), redet er sich und seine Mannschaft stark: «Ich habe keine Angst vor den Europäern. Ich habe jeden Einzelnen von ihnen bereits geschlagen. Und andere Jungs in unserem Team haben das auch schon getan.»

Dass selbst der schlechteste Europäer, Fabio Fognini (ATP 11), besser klassiert ist als ihr Leader John Isner (ATP 20), mag Kyrgios nicht beeindrucken. «Das Ranking ist die überbewertetste Sache überhaupt», sagt er. «Auf dem Papier sind wir unterbesetzt und Aussenseiter, aber ich glaube fest daran, dass wir gewinnen können.»



Das Programm vom Freitag:

Tennis