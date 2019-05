Auch Lindsey Vonn ist begeistert von Federer

Auch am Freitag lässt sich Lindsey Vonn den Auftritt von Roger Federer in Roland Garros nicht entgehen. Die US-Amerikanerin postet während dem Drittrundenspiel des 20-fachen Grand-Slam-Siegers gegen Casper Ruud auf Instagram Videos. Offensichtlich ist die in diesem Frühjahr zurückgetretene Abfahrts-Olympiasiegerin und vierfache Gesamtweltcupsiegerin angetan vom Spiel des Schweizers. Ein Video eines Ballwechsels versieht sie in ihrer jüngsten Insta-Story mit einem Ziegen-Emoji. Es symbolisiert die Abkürzung «Goat», was für Greatest of all time (Grösster aller Zeiten) steht und auf Federer zutrifft.

Nach seinem Dreisatz-Sieg (6:3, 6:1, 7:6) über den Norweger gibt Federer einigen Zuschauern in der ersten Reihe Autogramme – und Vonn die Hand. Die Ski-Queen zeigt sich gerührt ob seiner Geste und gratuliert der Tennis-Legende zum Einzug in die Achtelfinals. Vielleicht sitzt die 34-Jährige in der nächsten Runde ja wieder im Publikum.



Für Lindsey Vonn ein besonderer Moment: Die US-Amerikanerin gratuliert Roger Federer in Paris zum Achtelfinal-Einzug. (Video: SRF)

Bereits am Donnerstag war Vonn mit ihrem Freund, dem NHL-Spieler P.K. Subban in Paris in einer Loge gesichtet worden. Die beiden sahen sich die Spiele von Serena Williams und Novak Djokovic an. Subban durfte dem Serben mittels Handshake zum Sieg beglückwünschen. Und das prominente Paar traf Federers Vater Robert. Den entsprechenden Insta-Post kommentierte Vonn mit «Der Mann, der Mythos, die Legende ... Robi Federer».

Am Freitag sass Vonn dann ohne ihren Liebsten an der Seite im Stadion. Bereits auf der Fahrt dorthin vermisste sie ihn schmerzlich, was sie mit entsprechenden Gesten zum Song «All by myself» von Céline Dion auf Insta zum Ausdruck brachte. Und auch während Federers Spiel schweifte sie immer wieder ab:



(ddu)