Belinda Bencic stellt Hater öffentlich an den Pranger

Belinda Bencic verpasste in Charleston eine gute Chance auf viele Weltranglistenpunkte. Die 22-jährige Schweizerin verlor am Freitag ihren Viertelfinal gegen Petra Martic 3:6, 4:6. Die klare Niederlage gegen die kroatische Aussenseiterin kam überraschend. Die Weltnummer 21 hatte in den ersten drei Runden überzeugt, derweil Petra Martic (WTA 58) sich durchs Tableau mühte.

Nach der Niederlage gegen die 28-jährige Kroatin wurde Bencic online angefeindet. Mittels Screenshot ihres Handy-Displays gewährte die Schweizerin Einblick in ihre Instagram-Welt. Die Hater verunglimpfen die 22-Jährige und auch ihre Familie aufs Schlimmste. Einem Post ist zu entnehmen, was den Hass entbrennen liess: Ein Nutzer will sein Geld zurück. Durch die überraschende Niederlage Bencics ist sein Wetteinsatz flöten gegangen. Tennis ist ein Sport-Mekka für Wettbetrüger.

Tränen vor Lachen hatte die Schweizerin kaum, dennoch versehrte sie ihren Kommentar mit einem lachenden Smiley mit Tränen in den Augen. Denn derartige Anfeindungen sind nicht die Ausnahme. «Eine kleine Erinnerung, was Tennisspieler nach Niederlagen oder sogar Siegen zu lesen kriegen», schrieb sie zum Bildschirmfoto. Es war nicht das erste Mal, dass die Schweizerin die Hasskommentare publik macht.

Ab in die Schweiz!

Nach den grossartigen Auftritten in Dubai (Turniersieg) und Indian Wells (Halbfinal) verlor Bencic in den letzten drei Wochen in den USA wieder etwas Schwung. Gegen Martic verlor sie zum dritten Mal diese Saison gegen eine Spielerin, die in der Weltrangliste nicht zu den besten 50 gehört. Dennoch verbessert sich Bencic nächsten Montag wieder mindestens auf Weltranglistenplatz 20.

Und für den Heimauftritt von nächster Woche in Lugano ergibt sich aus der unerwarteten Niederlage in Charleston ein kleiner Vorteil: Bencic kehrt voraussichtlich am Sonntag in die Schweiz zurück und verfügt so zumindest über einen Ruhetag vor dem ersten Auftritt im Tessin.

