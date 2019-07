Bencic verschenkt ihre gute Ausgangslage

Nach zwei souveränen Siegen trifft Belinda Bencic in der 3. Runde von Wimbledon auf Alison Riske (WTA 55). Wie Bencic ist auch die 29-jährige US-Amerikanerin ein grosser Fan des traditionellen Turniers in England. Vor Ankunft schrieb sie auf Twitter: «Es fühlt sich an, wie wenn der Weihnachtsmann morgen kommen würde, dabei gehe ich einfach nach Wimbledon. Es fühlt sich jedes Mal wie das erste Mal an.»

Geschenke sind von beiden nicht zu erwarten. Es ist das vierte Aufeinandertreffen, die letzten beiden Matches gewann Bencic (2016 am Australian Open und 2018 in der 2. Runde von Wimbledon), das erste Duell (2014 in Tianjin) gewann Riske.

Die Schweizerin startete optimal in die Partie, holte sich früh ein Break und ging 3:0 in Führung. Danach musste sie selber den Aufschlag abgeben, bei Service von Riske steht es aktuell 4:3 für Bencic.

Tennis

(red)