Bencic verliert den ersten Satz deutlich

Nach ihrem 7:5, 4:6, 6:2-Sieg gegen die Kasachin Julia Putinzewa steht Belinda Bencic (WTA 49) zum zweiten Mal nach 2016 in der 3. Runde von Melbourne. In dieser trifft die Ostschweizerin auf eine starke Konkurrentin. Die 21-Jährige muss gegen die zweifache Wimbledonsiegerin und aktuelle Weltnummer 6 Petra Kvitova aus Tschechien bestehen. Die Linkshänderin hat beide bisherigen Duelle mit Bencic ohne Satzverlust gewonnen, 2013 in Tokio und letztes Jahr im Fed-Cup in Prag.

Zu Beginn der Partie geriet die Schweizerin bei Aufschlag Kvitova in Rücklage, konnte jedoch umgehend ausgleichen. Die Tschechin setzte Bencic danach allerdings unter Druck und kam nach dem 2:1 zu zwei Breakchancen, wobei sie die zweite zum Break (3:1) nutzte. Daraufhin konnte Kvitova das Break bestätigen. Bencic wurde danach erneut gebreakt, wobei sie einen 15:40-Vorsprung hergab. Im Anschluss servierte sich ihre Gegnerin zum Gewinn (6:1) des Startsatzes.

(ddu)