Federer eröffnet Partie gegen Tsitsipas

Titelverteidiger Belinda Bencic und Roger Federer stehen am Hopman Cup in Perth vor dem neuerlichen Finaleinzug. Das mit Spannung erwartete Duell gegen die mit Serena Williams antretenden USA gewann das Schweizer Duo am Dienstag dank einem Sieg im abschliessenden Mixed 2:1.

Bildstrecken Williams lobt Federer in den höchsten Tönen

Dank dem zweiten Sieg im zweiten Spiel schafften sich Federer und Bencic eine hervorragende Ausgangslage. Zum Abschluss der Gruppenphase treffen die Titelverteidiger am Donnerstag auf Griechenland mit Maria Sakkari und Stefanos Tsitsipas. Bencic und Federer reicht bereits eine 1:2-Niederlage, um am Samstag gegen den Sieger der Gruppe A den Final zu bestreiten.

Tennis

(sda)