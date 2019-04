Der Sandkönig ist zurück

Bei seiner Rückkehr auf die Tour und seine Lieblingsunterlage wusste der Spanier zu überzeugen. Für seinen Auftaktsieg in Monte Carlo benötigte Rafael Nadal nur 78 Minuten.

Bereits nach 20 Minuten lag der Titelverteidiger im ersten Satz mit 5:0 in Front. Wie in den bisherigen zwei Partien zuvor hatte sein Gegner, der Spanier Roberto Bautista-Agut, nicht den Hauch einer Chance. Nur 12 Minuten später war der erste Satz bereits entschieden.

Wer soll Nadal schlagen?

Nadal, der im März in Indian Wells gegen Roger Federer aufgrund einer Knieverletzung hatte Forfait erklären und das anschliessende Masters-Turnier in Miami hatte auslassen müssen, war die Zwangspause nicht anzumerken. Zu dominant trat er auf. Während er drei von acht Breakchancen verwerten konnte, machte er die fünf Breakmöglichkeiten Bautista-Aguts alle zunichte. Und so siegte er standesgemäss mit 6:1, 6:1.

Am Donnerstag trifft der bald 33-Jährige im Achtelfinal auf den Bulgaren Grigor Dimitrov. Nach seiner beeindruckenden Leistung dürfte dieser kein echter Prüfstein für den Mallorquiner darstellen. Denn wie bei jedem Sandplatz-Turnier, bei dem er antritt, ist Nadal auch im Fürstentum Monaco der Favorit auf den Titel. Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht das: 57 seiner 80 Turniere hat der Spanier auf Sand gewonnen, nur 36 von 452 Partien verloren. Seine Siegquote liegt bei 92 Prozent. In Monte Carlo wird sie vermutlich weiter steigen.

