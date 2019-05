Ein unbekannter Italiener fordert Federer

Erstmals seit vier Jahren findet das French Open wieder mit Roger Federer statt. Der Sieger von 2009 will die Rückkehr nach Roland Garros unbeschwert angehen.

Den bislang letzten Auftritt beim French Open hatte Federer 2015. Damals verlor er den Viertelfinal in drei Sätzen gegen den späteren Sieger Stan Wawrinka. Ein Jahr später beschränkte sich sein Gastspiel in Roland Garros auf ein Training, das er mit Knie- und Rückenbeschwerden abbrach. 2017 und 2018 passte er dann freiwillig. Die Freude am Sand war ihm abhanden gekommen, am Spiel auf dieser Unterlage, die so unberechenbar ist, je nach Wetter so unterschiedliche Eigenschaften hat.

Nun ist Federer zurück bei jenem Grand-Slam-Turnier, das ihm am wenigsten Titel beschert und immer im Schatten des wenige Wochen später stattfindenden Wimbledon gestanden hat. In Paris bezog er zahlreiche schmerzhafte Niederlagen gegen Rafael Nadal - eine im Halbfinal, vier im Final -, feierte aber auch 2009 den Titel, der seinen Karriere-Slam vollendete. «Es war einer der schönsten Momente meiner Karriere» erinnerte sich Federer im Interview mit der französischen Sportzeitung «L'Equipe». Dieser Titel rangiere in den Top 3 seiner persönlichen Rangliste.

Was liegt für Wawrinka drin?

Wo Stan Wawrinka steht, ist nicht auszumachen. Dass der Waadtländer durchaus hoch gehandelt wird, hat mehr mit seiner mehrmals bewiesenen Fähigkeit, sich bei Majors Runde für Runde zu steigern, zu tun als mit den letzten Resultaten. Seit der 34-Jährige in Madrid mit drei eindrücklichen Siegen in den Viertelfinal vorgestossen ist, hat er dreimal in Folge verloren, zuletzt diese Woche in Genf gegen den Bosnier Damir Dzumhur. Seine Form schwankte zuletzt von Satz zu Satz in beeindruckendem Ausmass.

In Sorge ist Wawrinka trotz der enttäuschenden Auftritte in Rom und Genf aber nicht: «Ich weiss, was ich ändern muss.» Es gelte, die Puzzleteile zusammenzubringen, erklärte der dreifache Major-Champion. Derzeit stimme vieles, er bewege sich gut. «Aber zu einem gewissen Zeitpunkt mache ich nicht mehr genug.» Das habe viel mit fehlendem Selbstvertrauen zu tun. Nun hofft Wawrinka, in Paris wieder die für sein Spiel nötige Selbstsicherheit zu finden.

Bencics Chancen

Während bei den Männern der kleine Favoritenkreis leicht auszumachen ist, startet das Frauen-Turnier mit einer ganzen Reihe von Siegesanwärterinnen, zu denen auch Belinda Bencic gezählt werden kann.

Bencic ist die Nummer 5 der Jahreswertung und stand beim Sandturnier in Madrid im Halbfinal. Die 22-Jährige hat seit Anfang Jahr eindrücklich bewiesen, dass sie nach schwierigen, von Verletzungen geprägten Monaten wieder ganz auf Kurs ist und gerade gegen die Besten brillieren kann. Sie gewann 2019 schon sieben Matches gegen Top-10-Spielerinnen, darunter einen auf Sand gegen die Weltranglisten-Erste Naomi Osaka.

Ein erster Grand-Slam-Titel wäre keine Sensation, aber die Chancen von Bencic stehen anderswo besser als auf dem Sand von Paris. Roland Garros brachte ihr seit dem Juniorentitel 2013 wenig Freude. Bei ihren drei Teilnahmen gewann sie insgesamt nur zwei Matches und vier Sätze. Und keiner ihrer zehn Titel auf WTA und ITF-Stufe kam auf Sand zustande.

Erfahren Sie in der Bildstrecke, mit wem es die Schweizerinnen und Schweizer in Paris in der ersten Runde zu tun bekommen.

