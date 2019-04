Dieser Verteidiger ist der Abstiegsschreck

Aktuellstes Opfer ist der Premier-League-Verein Huddersfield. Gegen Crystal Palace setzte es am Samstag eine 0:2-Pleite ab. Patrick van Aanholt schoss den zweiten Treffer und besiegelte damit den vorzeitigen Abstieg von Huddersfield. Es war erst das zweite Tor des holländischen Verteidigers in dieser Saison in der Premier League.

Auch wenn es ein schwacher Trost ist, van Aanholt zeigt immerhin Mitgefühl mit Huddersfield. In einem Tweet wünschte er dem Verein und den Fans alles Gute.

Best wishes to Huddersfield and fans as well, it's tough and not nice to see but you support your club well – Patrick van Aanholt (@pvanaanholt) 30. März 2019

Schon drei Clubs versenkt

Vor Huddersfield musste letzte Saison Stoke City dran glauben. Nachdem Xherdan Shaqiri Stoke gegen Crystal Palace in Führung geschossen hatte, drehten die Gäste die Partie. Van Aanholt erzielte den 2:1-Siegtreffer. In der Spielzeit 2016/17 war Hull City das Opfer. Der holländische Verteidiger war für den 4:0-Schlussstand besorgt.

Als Abstiegsschreck begonnen hat van Aanholt vor seiner Zeit bei Crystal Palace. Als er für Sunderland spielte, half er mit, Everton zu versenken. Im Mai 2016 schoss der Verteidiger den ersten Treffer beim 3:0-Sieg. In den Saisons 2015/16 bis 2017/18 schoss van Aanholt jeweils fünf Treffer in der Premier League.

