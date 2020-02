Djokovic überrascht als Ramazzotti-Sänger

Eben noch in Melbourne, nun schon in Sanremo: Novak Djokovic hat nach dem achten Gewinn des Australian Open nicht viel Zeit, auszuruhen. Am Mittwoch stand für den 32-jährigen Serben der nächste Termin in der Agenda.

Umfrage Was kann Novak Djokovic besser? Tennis spielen.

Lieder singen.

Pasta kochen.

Djokovic spielte aber nicht Tennis, er war zum Musikfestival in Sanremo eingeladen. Mit seiner Frau Jelena sass er im Publikum. Plötzlich bat der Moderator die Weltnummer 1 auf die Bühne. Er führte mit Djokovic ein kurzes Interview. Und wie es sich für ein Musikfestival gehört, wurde auch gesungen.

Der Tennisstar versuchte sich am Song «Terra Promessa» von Eros Ramazzotti. Dieses Lied war 1984 der Startschuss zur Karriere des Italieners. Djokovic machte seine Sache nicht schlecht, für die Weltnummer 1 reicht es bei den Sängern aber nicht.

