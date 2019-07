Eiskalte Hände vor dem grossen Coup

Er erinnert sich gut an seinen ersten Auftritt auf dem Centre Court von Wimbledon. Wie Roger Federer von der Garderobe Richtung Court schritt und dachte: «Aiaiai, jetzt gilt es ernst.» Wie verblüfft er war, plötzlich mit Pete Sampras Bälle zu schlagen. Wie «eiskalt» seine Hände zu Beginn waren. Wie er den Wimbledonkönig sensationell in fünf Sätzen niederrang, auf den Rücken fiel. Und dachte: «Wie soll ich Pete die Hand geben? Klassisch, oder wie in Kumpel?» Danach habe er ein Blackout gehabt: «Es war monströs, dort zu spielen, der Platz ist einfach mythisch.»

Federer erzählt, als ob es gestern gewesen wäre. Dabei spricht er vom Achtelfinal 2001, seinem damals grössten Sieg. Heute, 18 Jahre später, spielt er wieder auf dem Centre Court in einem Achtelfinal, zum 88. Mal auf diesem Court. 79 Partien hat er hier gewonnen, und er trifft auf einen Neuling: den Römer Aufsteiger Matteo Berrettini (ATP 20).

Nur noch drei andere Top-Ten-Spieler

Verrückt ist, dass er schon seinen 17. Achtelfinal in Wimbledon bestreitet (Rekord) – und noch keinen verloren hat. Dabei zeigte sich auch dieses Jahr, wie schwierig es ist, so weit zu kommen. Von den Top 10 sind neben ihm nur noch Novak Djokovic, Rafael Nadal und Kei Nishikori dabei. Und erstmals ist mehr als die Hälfte der Achtelfinalisten älter als 30. Der jüngste ist der 21-jährige Franzose Ugo Humbert, der Djokovic fordert.

Ganz anders ist das Bild im Frauenturnier, wo die Schweiz nach dem Out von Belinda Bencic gegen Alison Riske nicht mehr dabei ist. Hier steht die 15-jährige Cori Gauff im Mittelpunkt, die jüngste Achtelfinalistin in Wimbledon seit 1991. Sie muss heute gegen Simona Halep mit Court 1 Vorlieb nehmen.

Tennis