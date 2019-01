Er war trainingsfaul und kokste

Daniel Evans ist zurück auf dem Weg nach oben. Aktuell rangiert der 28-jährige Brite nur auf Platz 189 der Weltrangliste, doch von diesem Ranking wird sich sein Zweitrunden-Gegner Roger Federer nicht täuschen lassen. Vor nicht allzu langer Zeit gehörte Evans zu den Top 50 der Welt, der Baselbieter sagt über ihn: «Er hat alle Schläge.» Am technischen Repertoire fehlt es Evans also nicht, vielmehr waren es Disziplinlosigkeiten, die seinen Aufstieg bremsten oder ihn zurückwarfen.

Sein grösster Fehler

Es ist Frühling 2017, Daniel Evans spielt gerade das Tennis seines Lebens. Der Vorstoss in den Australian-Open-Achtelfinal hat ihn erstmals unter die besten 50 Spieler der Welt gebracht, im März ist er bis auf Platz 41 geklettert. In der letzten April-Woche tritt er die Reise nach Barcelona an. Sein zweites Sandplatzturnier der Saison wird unverhofft zum einschneidenden Erlebnis. Evans wird positiv auf Kokain getestet.

Ende Juni geht er damit an die Öffentlichkeit und wird vorläufig gesperrt, er sagt: «Ich habe einen Fehler gemacht und muss nun die Konsequenzen tragen.» Evans stellt aber auch klar, dass er die Droge nie während der Wettkampfzeit konsumiert habe. In Barcelona habe er zugelassene Medikamente genommen, die mit Kokain aus seinem vorherigen Privatgebrauch kontaminiert waren. Im Oktober 2017 sperrt ihn der Weltverband ITF rückwirkend ab dem 24. April für ein Jahr. Zwölf Monate später kehrt Evans auf die Tour zurück, vor dem Comeback an einem Challenger in Glasgow sagt er: «Das Kokain hat mein Leben zerstört.»

Verschwendetes Talent

In Grossbritannien versprechen sie sich einiges vom jungen Daniel Evans. Er gilt als Versprechen für die Zukunft. Wäre da nur nicht diese Liederlichkeit. Der «Telegraph» bezeichnet ihn einmal als jenen Spieler im britischen Tennis, der sein Talent «auf ungeheuerlichste Art verschwendet». Im April 2013 erleidet Evans, die Weltnummer 325, im Davis-Cup eine Fünfsatz-Niederlage gegen den russischen Top-100-Spieler Dimitri Tursunow. Nach dem Match gesteht er mit entwaffnender Ehrlichkeit: «Es gibt zu viele andere Dinge im Leben, die mich ablenken. Ich trainiere nicht hart genug, ich arbeite nicht hart genug. Ich weiss, dass das der Grund ist.» Der Grund, dass er es mit 22 noch nicht weitergebracht hat.

Knapp fünf Monate später schafft es Evans am US Open als Qualifikant in die 3. Runde, nachdem er Kei Nishikori, zu dieser Zeit auf Platz 12 klassiert, und Bernard Tomic (ATP 52) besiegt hat. Einmal mehr deutet er an, wie sein Leben als Tennisprofi mit der nötigen Ernsthaftigkeit aussehen könnte. Es wird jedoch Sommer 2016, bis der Rechtshänder, der zwischenzeitlich bis auf Platz 772 abgestürzt ist, zu jener Einstellung findet, die sein Beruf verlangt. Und die ihn in die Top 100 führt. Zum Musterprofi wird Evans dennoch nicht (siehe Kokain-Affäre).

Shirts aus dem Shop

Seinen grössten Erfolg feiert Daniel Evans im Januar 2017. Am Australian Open eliminiert er in der 2. Runde Marin Cilic. Was ebenfalls zu reden gibt: seine blütenweissen Shirts, auf denen Logos und Werbeaufschriften fehlen. Evans' Ausrüstervertrag mit Nike ist Ende 2016 ausgelaufen und nicht verlängert worden, also muss er sich in Melbourne selbst um sein Outfit kümmern. «Ich ging in einen Uniqlo-Shop und kaufte eine Menge ein. Die Shirts kosteten 19,99 Dollar pro Stück, ich nahm 18 davon», erzählt er. Am Morgen vor dem Match gegen Cilic habe er ein paar weitere geholt, «denn sie sind nicht von bester Qualität». Das Turnier endet für Evans erst im Achtelfinal, wo er an Jo-Wilfried Tsonga scheitert.

Der Schlag des Turniers

Spiele der Qualifikation sorgen selten für grosse Aufregung. Daniel Evans hat es in Melbourne jedoch geschafft, sich schon in der vergangenen Woche zum Thema zu machen. Im Match gegen den jungen Österreicher Jurij Rodionov gelang ihm der Schlag, der kaum übertroffen werden dürfte. Man könnte das Kunststück nun an dieser Stelle beschreiben, aber die Zeilen würden ihm kaum gerecht. Sehen Sie lieber selbst.

Zauberschlag: Evans machte bereits in der Qualifikation mit einem Riesenreflex auf sich aufmerksam. (Video: ATP)

Spezielle Verbindung zu Federer

Gegen Roger Federer hat Evans erst einen offiziellen Match bestritten, das war 2016 in Wimbledon, als er in der 3. Runde chancenlos blieb gegen den Schweizer. Dennoch verbindet ihn etwas – zumindest für Federer – Spezielles mit dem 20-fachen Major-Champion. Als Federer im Januar 2017 nach sechsmonatiger Verletzungspause zurückkehrt und an der Seite von Belinda Bencic den Hopman-Cup bestreitet, heisst sein erster Gegner: Daniel Evans. Federer gewinnt 6:3, 6:4.

Am frühen Mittwochmorgen Schweizer Zeit (ab ca. 4.30 Uhr im Ticker) kommt es in Melbourne zum Wiedersehen. Federer erinnert sich vor dem neuerlichen Duell gut an die Begegnung von Perth. «Ich mochte es, wie er spielte. Er riskiert gerne und nimmt den Ball früh.» Der Favorit sagt auch: «Es ist schön, ihn wieder auf der Tour zu sehen.»

(kai)