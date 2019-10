Erstklassige Filmtipps von Federer persönlich

Es geht nach Schanghai, zwölf Stunden Flugzeit hat Roger Federer vor sich. Die wollen gut durchgetaktet sein. Findet auch der Schweizer. Er freue sich sehr auf die chinesische Metropole, schreibt er auf Twitter und fragt seine 12,6 Millionen Follower, welche Filme sie ihm empfehlen würden. Die Ideengeber bekommen auch Antworten.

Die Fans schlagen einige berühmte Filme vor. Federers Reaktion auf «Die Verurteilten» mit Morgan Freeman: «Gesehen, Klassiker.» Auf «Good Will Hunting» mit Matt Damon und Robin Williams: «einer meiner Lieblingsfilme.» Auf «The Prestige» mit Hugh Jackman und Christian Bale: «Gesehen, stark.» Auf «Inception» mit Leonardo DiCaprio: «Toller Film, habe ihn dreimal geschaut, bis ich ihn verstanden habe.» Und auf «The Truman Show» mit Jim Carrey: «So komisch, aber so gut.»

Great movie, watched it 3 times to get it 😂 https://t.co/TdD6o2vfUo