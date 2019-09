Federer bis 40? «Undenkbar ist es nicht»

Nächster Halt Viertelfinal: Am Dienstag trifft Roger Federer in seinem 56. Grand-Slam-Viertelfinal auf Grigor Dimitrov (ATP 78). Ein weiterer Rekord. Nach seinem Blitzsieg im Achtelfinal gegen den Belgier David Goffin (6:2, 6:2, 6:0 in 79 Minuten) offenbarte der Schweizer, dass er über 2020 hinaus spielen könnte.

«Undenkbar ist es nicht», meinte der 38-Jährige auf die Frage, ob er auch noch mit 40 auf der Tour ist. «Vor ein paar Jahren hätte ich das nicht für möglich gehalten. Aber sobald es dir wieder gut geht, denkst du, du kannst ewig spielen.»

Das A und O ist die Gesundheit. Seit Montreal 2017 (Rücken) hatte Federer keinen grösseren Rückschlag mehr zu verkraften. «Ich hatte immer mal wieder kleinere Dinge, aber nichts, das meine Karriere bedrohte. Und wenn du dich so fühlst, bekommst du auch wieder mehr Vertrauen in deinen Körper», sagte er nach der Partie gegen Goffin.

Tennis

(sg/als)