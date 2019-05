Federer ist auf Sand auch der Spass wichtig

«Ich kann es nicht abschätzen, weil ich noch nicht gespielt habe. Im Moment ist viel Blabla.» So lautet Roger Federers erste Reaktion auf die Frage, ob er die grosse Vorfreude auf sein Sand-Comeback spüre. «Ich hoffe aber, dass es am Schluss nicht nur zwei Partien sind, hier und in Paris», ergänzt der 20-fache Grand-Slam-Sieger. Und dann verrät er, dass «deshalb der Druck hier gross ist, ein paar Matches zu gewinnen».

Weil Federer in Madrid nach vier Jahren Unterbruch wieder zum Open antritt und erstmals seit drei Jahren wieder auf Sand spielt, reissen sich die Journalisten im Vorfeld um den Schweizer. Am Sonntagnachmittag stand er ihnen in einem überfüllten Interviewraum Red und Antwort. «Bis jetzt war alles wunderbar», sagt Federer zur dreiwöchigen, in der Schweiz erfolgten Vorbereitung auf Sand. «Ich habe sehr gut trainiert, bin körperlich in Form und habe grosse Lust, auf Sand zu spielen», hebt die aktuelle Weltnummer 4 hervor. Federer ist sehr zufrieden, wie er durch die Aufbauphase kam.

Um sich auf Sand und mit dem Rutschen wohlzufühlen, seien sehr viele Trainingsstunden nötig. «Der Druck auf die Oberschenkel und die Waden ist ganz anders als auf Rasen», erklärt Federer. «Dort ist mehr die Explosivität gefragt, auf Sand mehr die Ausdauer.»

«Es soll nicht nur Kampf und Krampf sein»

Der Baselbieter, der in seiner Karriere 11 Sandturniere für sich entscheiden konnte, hat zwar nicht sehr hohe Erwartungen, weiss jedoch, «dass vieles möglich ist». Die Spiele auf Sand betrachtet der 37-Jährige als grosse Herausforderung. «Aber ich will es auch geniessen und Spass haben, es soll nicht nur Kampf und Krampf sein», gibt Federer weiter zu verstehen. «Auch wenn es das brauchen wird, wenn ich durchkommen will.»

Federer startet am Dienstag gegen den Franzosen Richard Gasquet oder den Spanier Alejandro Davidovich ins Masters-Turnier in der Caja Mágica. Nach 2009 hatte er 2012 in Madrid die Trophäe zum zweiten Mal gewonnen. Lokalmatador Raphael Nadal ging in der spanischen Metropole fünfmal als Sieger hervor.

Von Medienvertretern wurde Federer auch noch zum Fall Gimelstob angesprochen. Wie er darauf reagierte und was er dazu sagt, dass sich Stan Wawrikna öffentlich für eine Absetzung des wegen eines brutalen Übergriffs auf einen Nachbarn (Gimelstob hatte das Opfer mit über 50 Schlägen gegen den Kopf traktiert) verurteilten Amerikaners stark machte, lesen Sie hier.

